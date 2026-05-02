İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Annesini rehin aldı, jandarmaya saldırdı! Malatya Valiliği'nden açıklama
Güncel

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, annesini evde bıçakla rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerine de bıçakla saldıran ve annesine zarar vermeye başlayan S.A., güvenlik güçlerinin meşru müdafaa kapsamında açtığı ateşle etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şüpheli tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralı annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.

2 Mayıs 2026 Cumartesi 13:50
ABONE OL

Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Koldere Mahallesi'nde, S.A'nın, annesi H.A'nın eve girmesine izin vermediği yönündeki bir ihbar üzerine bölgeye Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin, şüphelinin dengesiz davranışlar sergilediği ve annesini bıçakla rehin aldığını tespit ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şahsın annesine zarar vermeye başlaması ve müdahale eden güvenlik güçlerine bıçakla saldırması üzerine, görevli personel tarafından meşru müdafaa kapsamında ateş edilerek şüpheli etkisiz hale getirilmiştir. Yaralı olarak Doğanyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir.

Olayda yaralanan H.A. isimli vatandaşımız, Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak adli tahkikat, Pütürge Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Doğanyol İlçe Emniyet Amirliğince yürütülmekte olup ayrıca idari soruşturma başlatılmıştır."

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.