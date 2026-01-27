Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü: Savunması pes ettirdi

Yusuf Ömürlü Camisi'nde vefat eden anneleri için düzenlenen cenaze töreninde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen Mustafa M'nin (70), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak'ta bulunan Yusuf Ömürlü Camisi'nde, Mustafa M. (70) ile kardeşi Mehmet M. (53), vefat eden anneleri için düzenlenen cenaze töreni sırasında tartışmaya başlamıştı.

Miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Mustafa M, kardeşine silahla ateş etmiş, başından vurulan Mehmet M. hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa M'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" şeklinde suç kayıtları olduğu tespit edilmişti.