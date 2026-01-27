İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü: Savunması pes ettirdi

İstanbul Kağıthane'de, annesinin cenaze töreni sırasında miras anlaşmazlığı nedeniyle kardeşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

27 Ocak 2026 Salı 14:43
Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü: Savunması pes ettirdi
ABONE OL

Yusuf Ömürlü Camisi'nde vefat eden anneleri için düzenlenen cenaze töreninde miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşinin silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen Mustafa M'nin (70), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

OLAY

Nurtepe Mahallesi Mesut Sokak'ta bulunan Yusuf Ömürlü Camisi'nde, Mustafa M. (70) ile kardeşi Mehmet M. (53), vefat eden anneleri için düzenlenen cenaze töreni sırasında tartışmaya başlamıştı.

Miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli Mustafa M, kardeşine silahla ateş etmiş, başından vurulan Mehmet M. hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Mustafa M'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" şeklinde suç kayıtları olduğu tespit edilmişti.

