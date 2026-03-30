  • Annesinin erkek arkadaşını bıçakladı: Polis yaralandı
Güncel

Annesinin erkek arkadaşını bıçakladı: Polis yaralandı

Aksaray'da annesinin erkek arkadaşını bıçaklayan zanlı, gözaltına alındı. Zanlının bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 10:18
Hacılar Harmanı Mahallesi'nde yaşayan annesi A.D'yi (38) ziyarete giden C.M. (20), annesinin erkek arkadaşı G.I. (38) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda C.M, G.I'yı üç yerinden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU DA YARALANDI

Yaralı G.I'ya sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada C.M'nin bıçakla tekrar saldırmasıyla, olaya müdahale eden polis memuru da elinden yaralandı.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen G.I'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Anne A.D. ile oğlu C.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli A.D, sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de bir polis memuruna tokat attı.

  • Aksaray zanlı
  • bıçak saldırı
  • polis yaralandı

