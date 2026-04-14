Annesinin ihmali 4 yaşındaki Zeynep'i canından ediyordu: Korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi 9011 Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte binanın en üst katında yaşayan 4 yaşındaki Zeynep Ürek, annesinin markete gitmek için kısa süreliğine evden ayrıldığı anda evin penceresinden aşağıya düştü.

Küçük Zeynep'in, apartmanın önündeki beton zemin yerine, ortasında bulunan yaklaşık yarım metre genişliğindeki toprak alanda yer alan çiçeğin üzerine düşmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Zeynep Ürek, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde ayağının topuk kısmında kırık olduğu belirlenen minik çocuk, tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.