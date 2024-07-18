İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2024 Perşembe / 12 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1014
  • EURO
    36,2902
  • ALTIN
    2626.08
  • BIST100
    11202.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Annesinin kafasını keserek öldüren cani için istenen ceza belli oldu
Güncel

Annesinin kafasını keserek öldüren cani için istenen ceza belli oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde annesinin kafasını keserek öldüren cani için istenen ceza belli oldu. Sanık Ali Sayan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

AA18 Temmuz 2024 Perşembe 11:38 - Güncelleme:
Annesinin kafasını keserek öldüren cani için istenen ceza belli oldu
ABONE OL

Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan hakkında "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Sayan'ın "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

  • istanbul
  • bagcilar
  • ali sayan
  • agirlastirilmis muebbet
  • hapis istemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.