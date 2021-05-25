Annesinin kafasını kesip tencereye koydu!

DHA 25 Mayıs 2021 Salı 13:02 - Güncelleme: 25 Mayıs 2021 Salı 13:02

Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'deki sitede yaşanan evlat dehşeti, polise gelen kavga ihbarıyla ortaya çıktı. Adrese giden polise Medine Çakatay'ın komşusu Sevilay Palabıyık'a ulaşamadığını bildirmesi üzerine cinayeti itiraf eden Tuğçe Sayın'ın annesini bıçaklayarak öldürüp, satırla kafasını kestiği ve tencereye koyduğu belirlendi. Annesinin sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyduğu saptanan Tuğçe Sayın, gözaltına alındı. Annesini

evi üzerine yapmasını istemesi üzerine tartıştığı için söylediği öğrenilen Sayın, Küçükçekmece Kanarya Polis Merkezi'ndeki sorgusunun ardından Tuğçe Sayın, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.