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Antakya ve Defne Devlet Hastanesi'nde sona gelindi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma sebep olduğu Hatay'da, yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi ile Antakya Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor. Defne hastanesinin 11 gün sonra açılması planlanıyor.

IHA12 Mayıs 2023 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Antakya ve Defne Devlet Hastanesi'nde sona gelindi
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Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde 24 Mart'ta temeli atılan hastane Defnet Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar 49. günde tüm hızıyla devam ediyor. Çok sayıda personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı hastanede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Tabelası asılan hastanenin içine tüm gerekli sağlık cihazları ve mobilyalar da yerleştirildi. Açılmasına 11 gün kala hastanenin içindeki son durum yakından görüntülendi. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 ameliyathane yer alacak.

"ANTAKYA DEVLET HASTANESİ DE YÜKSELİYOR"

Öte yandan, 22 bin metrekare oturum alanı üzerinde yaklaşık 54 bin metrekare kapalı alana sahip 400 yatak kapasiteli Antakya Hastanesinde çelik konstrüksiyonların ikinci katı yükseliyor. 80 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu üçüncü basamak niteliğinde hastanenin kısa sürede açılması planlanıyor.

  • Antakya Devlet Hastanesi
  • Hatay Devlet Hastanesi
  • açılış

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