İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3638
  • EURO
    32,9003
  • ALTIN
    1994.4
  • BIST100
    8496.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antakya'da 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar afetzedelere teslim edilecek
Güncel

Antakya'da 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar afetzedelere teslim edilecek

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yapımına devam edilen afet konutlarının sayılarının her geçen gün artmasıyla ortaya adeta yeni bir şehir çıktı. Gülderen Mahallesi'nde inşası süren 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar, asrın felaketinin yıl dönümü öncesinde afetzedelere teslim edilecek.

IHA1 Şubat 2024 Perşembe 09:21 - Güncelleme:
Antakya'da 5 bin 871 deprem konutundan yapımları tamamlananlar afetzedelere teslim edilecek
ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina hasar görmüştü. Büyük yıkımın yaşandığı Antakya ilçesi ise tanınmaz hale gelmişti. Kentin yeniden ihyası ve inşası için başlatılan çalışmalarda, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin 871 deprem konutunun temeli atılmıştı. Ekiplerin çalışmaları gece gündüz devam ederken, asrın felaketinin yıl dönümünde yapımı tamamlanan konutlar vatandaşlara teslim edilmeye başlanacak. TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.

"BURADA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILDI, BUNA TANIĞIZ"

Afet konutlarında çalışmaların 7 gün 24 saat devam ettiğini belirten Gülderen Mahallesi Muhtarı Nevzat Yaral, "Tarihi bir afet yaşadık, bin yılda bir yaşanacak bir afetti. Afetin yıl dönümüne sayılı günler kaldı, biz de mülkiyeti devletimize ait olan deprem konutlarının olduğu bölgedeyiz. Burası taşlık bir alandı, bizlere hiçbir faydası yoktu. Hiç kimsenin inanamayacağı hızlı bir biçimde buralar inşa edildi. 6 ay içerisinde inşa edildi. Burada gece gündüz çalışıldı, buna tanığız. Ekipler yağmur çamur dinlemeden 7 gün 24 saat çalıştılar. Bu evlerin büyük bir kısmı afetin yıl dönümüne yetişti, daha bitecekler de var. Hummalı bir çalışma oldu. Onun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.