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Antakya'da afet konutları yükseliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 607 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Antakya'da afet konutları yükseliyor
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Valiliğin açıklamasına göre Vali Mustafa Masatlı, Ovakent Mahallesi'nde yapımı 3 etap şeklinde süren 607 konutluk projeyi yerinde inceledi.

Masatlı, afetlere dayanıklı inşa edilen konutlarda gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için hayata geçirilen bu tür projelerin, kırsal mahallelerin yeniden ayağa kaldırılmasında kritik rol üstlendiğini belirtti.

Yapıların yüksek dayanıklılığa sahip olduğunu ve hızla tamamlanması için sürecin titizlikle sürdürüldüğünü kaydeden Masatlı, "Amacımız, vatandaşlarımızı bir an önce güvenli, konforlu ve kalıcı yuvalarına kavuşturmak." ifadesini kullandı.

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