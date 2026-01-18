Antakya'da film gibi saldırı! Pompalı tüfeklerle iş yerini kurşunladılar

Hatay'ın Antakya ilçesinde Mustafa Korkmaz'a ait oto yıkamanın kimliği belirsiz, maskeli 2 şahıs tarafından pompalı silahla kurşunlandığı anlar anlar kamera yansıdı. Saldırı nedeniyle hala endişeli olan Korkmaz, suçluların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde esnaflık yapan Mustafa Korkmaz, oto yıkamacılık yaparak çalışarak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz günlerde gece saat 03.00 sularında, kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şahıs motosikletle oto yıkamanın önüne gelerek iş yerine kurşun yağdırdı. Film sahnelerini aratmayan görüntülerde, şahıslar kurşunlamanın ardından motosikletle olay yerinden kaçtı. Motosikletle ters yönden gelip, işyerinin önünden duran motosikletli 2 şahsın, pompalı silahla işyerine ateş ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Olayın sabahında saldırıyı fark eden Korkmaz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Korkmaz, suçluların yakalanmasını istiyor.

"İŞ YERİNİN KARŞISINA GEÇEN MASKELİ İKİ ŞAHIS, POMPALI İLE 6 VEYA 7 EL ATEŞ EDİP İŞYERİME ZARAR VERMİŞLER"

İşyerine saldırıp zarar veren suçluların yakalanmasını isteyen işyeri sahibi Mustafa Korkmaz, yaşam alanı olarak konteynerin boş olmasının facianın önüne geçtiğini belirterek "Benim araç yıkama iş yerim var. Geçenlerde burada bir pompalı silahla saldırı yapıldı. Pompalı silahla saldırganlar 6 el ateş etmişler. Biz sabah işyerine geldiğimizde silahlı saldırı olduğunu gördük. Konteynerımızda mermi izleri var. Jandarmayı aradık ve olay yerine geldiler. Tutanak tutuldu ama şu ana kadar bir gelişme yok. Üzerinde günler geçti. İki kişi motosikletle ters yönden gelmişler. İş yerinin karşısına geçip maskeli iki şahıs, pompalı ile 6 veya 7 el ateş edip işyerime zarar vermişler. Normalden konteynerda kalan oluyordu ama o gün iyi ki kalmamışlar. Çünkü konteynera giren mermiler arka tarafından çıkmış. Eğer biri olsaydı cinayet olurdu. Bu bölgenin güvenliği artırılması lazım. Bu bölgeye biraz daha önem verilmesi gerekiyor. Suçluların da yakalanmalarını istiyorum. Ben onlardan şikayetçiyim. Devletimizin ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.