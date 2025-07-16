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Antakya'da yeni bir hayat başlıyor

Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ekipler, Hatay'da 500 Evler Projesi'ni tamamladı. Antakya'da yüzlerce aile, yeni yuvalarına kavuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların yorumlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

HABER MERKEZİ16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:06 - Güncelleme:
Antakya'da yeni bir hayat başlıyor
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Deprem bölgesinde en çok konutun inşa edileceği Hatay'da projeler 7/24 vardiya esasıyla hızla inşa ediliyor. Emlak Konut GYO, Antakya ilçesindeki 500 Evler bölgesinde 576 konut inşa etti. Kura çekimi de tamamlanan bölgede kısa süre sonra teslimatlar başlayacak.

BAKAN KURUM: ANTAKYA'DA DA YÜZLERCE AİLEMİZ İÇİN YEPYENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların yorumlarını sosyal medya hesabından "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" notuyla paylaştı.

"KURA ÇEKİMİNDE SEVİNÇTEN AĞLAMA KRİZİNE GİRDİM"

Hak sahibi Hüsne Fakı evlerin sağlamlığına dikkat çekti, "Ben bu evlerde gönül rahatlığıyla otururum. Çünkü temelinde kaç tane fore kazık olduğunu da biliyorum artık. Önceden deseler böyle böyle, hiç bilmezdim. Ama şimdi her şeyin ne olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Hüsne Fakı, çalışmaları temel aşamasından itibaren takip ettiklerini anlattı: 4 çocuğum var. Onlarla inşaatlara geldiğim zaman çok mutlu oldular. Hatta oradaki çalışanlara çocuklarım; 'Abi evimiz ne zaman bitecek, bizi konteynerden kurtar' diyorlardı. Kura çekimini de konteynerde izlerken çok duygulandı. Ben sevinçten ağlama krizine girmiştim. Evime ilk geçince 2 rekat şükür namazı kılacağım. Önceki 500 Evler'de balkonum yoktu. Balkonuma bir masa koyup kızımla kahve içeceğim.

  • Hatay Konut Projesi
  • 500 Evler
  • Antakya Yeni Yuvalar

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