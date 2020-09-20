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Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.

DHA20 Eylül 2020 Pazar 13:19 - Güncelleme: 20 Eylül 2020 Pazar 13:19
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Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü. Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

Antalya Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi. Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı. Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

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