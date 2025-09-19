İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2025 Cuma / 27 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3869
  • EURO
    48,67
  • ALTIN
    4902.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya Aksu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Güncel

Antalya Aksu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahale ediyor.

AA19 Eylül 2025 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Antalya Aksu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
ABONE OL

Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.