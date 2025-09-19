Antalya Aksu'da orman yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

<p>Kumköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/19/39168869.jpg'/><p>İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/19/39168877.jpg'/><p>Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/19/39168522.jpg'/>