Antalya Alanya, Serik, Manavgat TOKİ çekilişi 2023: Antalya Serik, Alanya, Manavgat TOKİ kura sonuçları sorgulama

Antalya TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığı TOKİ sosyal konut projesinde bugün Antalya'nın Alanya, Serik ve Mavgat ilçelerinde yapılacak olan konutlar hak sahiplerini bulacak. Antalya TOKİ kura çekilişi ile birlikte Alanya'da 500, Serik'te 350 ve Manavgat'ta inşa edilecek 350 konut sahiplerini bulacak. Antalya TOKİ çekilişi sonrası Alanya, Serik ve Manavgat ilçelerinde yapılacak konutların hak sahiplerinin isim listesi ilan edilecek. Antalya Serik, Alanya, Manavgat TOKİ kura sonuçları sorgulama 2+1, 3+1 isim listesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ ANTALYA kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

ANTALYA ALANYA, SERİK, MANAVGAT TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE



Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen Adana kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

ANTALYA SERİK, ALANYA, MANAVGAT TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA



Antalya'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 12 ilçede 14.550 adet konut yapılacak.

20 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

ALANYA: 500 konut

MANAVGAT: 350 konut

SERİK: 350 konut

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

GAZİPAŞA: 300 konut

KAŞ: 200 konut

KEMER: 200 konut

22 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

AKSEKİ: 150 konut

DEMRE: 200 konut

FİNİKE: 100 konut

İBRADI: 100 konut

KORKUTELİ: 100 konut