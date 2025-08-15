İSTANBUL 30°C / 23°C
15 Ağustos 2025 Cuma
  Antalya Belediyesi'nde rüşvetin anatomisi: Lüks araçlar mercek altında… 8 tutuklama
Güncel

Antalya Belediyesi'nde rüşvetin anatomisi: Lüks araçlar mercek altında… 8 tutuklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 15 kişi adliyeye sevk edildi, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmada ev ve iş yerlerinde para transferleri ve değerli maden işlemlerine dair çok sayıda belge ele geçirildi.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 22:11 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik süren rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 15 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Ağustos sabahı düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ekipler şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda para transferlerine ve değerli maden işlemlerine ilişkin çok sayıda belgeye el koymuştu.

RÜŞVET PARALARINI ALTINA ÇEVİRMİŞLER

Belediyeden ihale alan bazı iş adamlarının hak ediş ödemelerini almak veya ruhsat, imar, arsa izinleri gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla belediye başkanı ve yakın çevresine yüklü miktarda rüşvet verdiği, paraların bir bölümünün döviz bürosu ve kuyumcular üzerinden altına çevrilerek kasalarda saklandığı, bir bölümünün ise lüks araç alımlarında kullanıldığı öne sürülmüştü. Soruşturma kapsamında para hareketleri, sahte döviz ve altın işlemleri ile lüks araç alımlarının tümü mercek altına alınırken, 17 kişiden 15'i 3 günlük gözaltı süresinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 15 kişinin yaklaşık 9 saat süren savcılık ifadesinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 5 kişi adli kontrol, 8 kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 kişiden 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Ali Y., Ertan K., Cemal A., Erkan A., Furkan S., Mustafa A., Onur N. ve Salih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

