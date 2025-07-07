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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 20:29 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek görevden uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

  • Antalya Büyükşehir
  • Belediye Başkanı
  • Görevden Uzaklaştırma

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