  • Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk! Muhittin Böcek, oğlu ve gelini hakkında yeni karar
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk! Muhittin Böcek, oğlu ve gelini hakkında yeni karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlıklarına el konuldu.

KÜBRA ŞENAL6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:48
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de bulunduğu 3 kişi, 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 3 kişi adliyeye sevk edilmiş, savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Konuyla ilgili soruşturma sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, şüpheliler Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek'in 'rüşvet alma', 'rüşveti temin etme', 'irtikap' ile 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından mal varlıklarına el konuldu.

  • rüşvet soruşturması
  • mal varlığı el koyma
  • Antalya belediye başkanı

