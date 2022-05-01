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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden skandal Ramazan etkinliği

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan programı adı altında düzenlediği etkinlik şoke eden görüntülere sahne oldu. Yarı çıplak dansçı eşliğindeki etkinlik pes dedirtti, tepki yağdı.

1 Mayıs 2022 Pazar 07:52 - Güncelleme:
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Türkiye'nin birçok kentinde Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Çoğu belediyeler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar, hem Ramazan ayını idrak ederken hem de eğleniyor.

Ne var ki bazı belediyelerin organize ettiği etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna aykırı olmasına rağmen ısrarla devam ettiriliyor. Bunun son örneği Antalya'da yaşandı.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliğinde yarı çıplak dansçı eşliğindeki gösteri tepkilere neden oldu.

Sahnedeki reklam panolarında "2022 Ramazan Şenliklerine Hoş geldiniz" yazısı ve Muhittin Böcek'in adı da yer aldı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sahnede roman havası eşliğinde yarı çıplak kadının dans etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medyada tepki mesajları paylaşan vatandaşlar CHP'yi ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i sert sözlerle eleştirdi.

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