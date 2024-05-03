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Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde bıçaklı saldırı! Bakanlık inceleme başlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait özel huzurevinde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 15:46 - Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait huzurevinde bıçaklı saldırı! Bakanlık inceleme başlattı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bahse konu huzurevinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, 2 yaşlının hayatını kaybettiği, 1 yaşlının ise ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı bir şekilde huzurevine ulaştıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Huzurevi sakinlerine ve personele yönelik gerekli psikososyal destek sağlanmaya başlamıştır. Kaçan saldırgan ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili Bakanlığımızca inceleme başlatılmış olup konunun yakinen takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

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