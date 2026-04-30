Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ''festival'' soruşturması: 33 kişi için gözaltı kararı
30 Nisan 2026 Perşembe 08:52
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ANSET'e yönelik operasyon düzenlendi. Belediyenin festival organizasyonlarını yapan firmalar ve belediye çalışanlarından 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.