Antalya Demre'de toptancı halinde patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı

Küçükkum Mahallesi'nde bulunan Demre Toptancı Hali'ndeki depoların birinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"İŞÇİLERDEN 2'SİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR"

Depolarda ve araçlarda hasara yol açan patlamanın nedeninin tespiti için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran AA muhabirine, patlamanın halin depolar bölümünde meydana geldiğini belirterek, "Toptancı halinin içinde alım-satım işine bakan bir ağabeyimiz hayatını kaybetti. 3 işçimiz de yaralı. Hastaneden aldığım bilgiye göre işçilerden 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor." dedi.

Öte yandan, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, patlamayla birlikte depodan dumanların yükseldiği, bazı çalışanların dışarı çıktığı ve çevredekilerin olay yerinde toplandığı yer alıyor.