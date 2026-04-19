Antalya Diplomasi Forumu 2026 sona erdi... Küresel gündem Türkiye'de ele alındı

Küresel diplomasinin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen Antalya Diplomasi Forumu, bu yıl 5. kez kapılarını açtı ve rekor katılımla sona erdi. Üç gün süren forum boyunca 150 ülkeden gelen liderler, diplomatlar ve uluslararası kuruluş temsilcileri Antalya'da bir araya geldi. Forum, Filistin meselesinden iklim kriziyle mücadeleye uzanan geniş bir gündemle dünya kamuoyuna güçlü mesajlar verdi.

150 ÜLKE VE 23 DEVLET BAŞKANI ANTALYA'DA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen ve 150 ülkeden 6 bin 400 katılımcı ağırlayan "Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026" sona erdi.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi yapılan forumda, üç gün boyunca küresel diplomasinin nabzı tutuldu, ikili görüşmelerde, oturumlarda, panellerde ve basın toplantılarında önemli konular ele alındı.

ADF, 150 ülke ve 66 uluslararası kuruluştan 6 bin 400 katılımcı, 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, meclis başkanları, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisini ağırladı.

15 TEMMUZ ANI ODASI VE FİLİSTİN İÇİN ÖZEL SALON İLGİ ODAĞI OLDU

Forum kapsamında AA'nın standını katılımcılar ziyaret etti. Stant alanındaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla oluşturulan "15 Temmuz Anı Odası" da ilgi gördü.

"Okul katliamı" (scholasticide) temasıyla Filistin için hazırlanan özel salonda, İsrail'in Filistin'de eğitim altyapısına yönelik saldırılarının etkileri anlatıldı. Merkezde oluşturulan "Afrika Kültür Evi" de ziyaretçilerini ağırladı.

Bu yıl Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı (COP31) tanıtan alanlar oluşturuldu, "COP31'e Doğru: Jeopolitik Değişim Döneminde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi Paneli" de düzenlendi.