Antalya Diploması Forumu Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM Genel Kurulunda 4 Ocak'ta kabul edilen yasayla, Antalya Diplomasi Forumu'nu düzenleyecek ve merkezi Antalya'da olacak vakfın kuruluşuna, faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.



Türkiye'yi, diplomasi ve dış ilişkiler yönüyle tanıtacak, Türkiye'nin diğer ülkelerle dostluğunu ve işbirliğini geliştirmek amacıyla faaliyetlerde bulunacak Antalya Diplomasi Forumu Vakfının gerçekleştireceği diğer faaliyetler şöyle sıralandı:

- Diplomasi alanında Türkiye'nin bölgesel ve küresel değerlerine katkıda bulunmak için düzenli tekrarlanacak Forum ile yıl içinde toplantı, konferans, seminer, sempozyum, kurs, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

- Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanındaki katkılarını artırmak gayesiyle, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversite ve sivil toplum örgütleri, ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projeler yürütmek ve yazılı, görsel, işitsel ve dijital medyada süreli veya süresiz yayınlar yapmak veya yaptırmak,

- Yurt dışında benzer kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

- Yurt içinde ve yurt dışında bu kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kurum ve kuruluşlarla ve bilgi bankalarıyla işbirliği yapmak, toplanan bilgileri dünyanın istifadesine sunmak,

- Düzenlenecek etkinlikler hakkında yurt içinde ve yurt dışında kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesi, etkinliklere katılımın sağlanması ve yönlendirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak,

- Bu Kanunun amaçlarını gerçekleştirmek için; Foruma gerçek ve tüzel kişiler ile sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımını sağlamak, uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanlarında kurulmuş kamu ya da özel kurum veya kuruluşlarla işbirliği yapmak veya ortak etkinlikler düzenlemek, bu alanlardaki akademik çalışmalara ayni veya nakdi destek sağlamak.

- VAKFIN KARAR ORGANLARI



Vakfın karar organı olacak mütevelli heyetinde 11 kişi yer alacak. Daimi üye sayısı 6 olup bunlar mevcut veya eski Dışişleri Bakanları ile muvazzaf veya emekli büyükelçiler veya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyeleri veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu üyeleri veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu ve Genel İdare Kurulu üyeleri arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak.

Daimi üyeler dışında, YÖK'ün uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında çalışan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından seçeceği 2 kişi ile uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında faaliyet gösteren vakıf, dernek veya düşünce kuruluşlarının görevlileri arasından mütevelli heyet başkanının seçeceği 3 kişi, 5 yıl süreyle mütevelli heyet üyeliğini yürütecek.

Cumhurbaşkanı, mütevelli heyet başkanını daimi üyeler arasından seçecek.

Mütevelli Heyet, vakıf resmi senedinde değişiklik yapmaya yetkili olacak, yılda en az 2 kez toplanacak.

Vakfın yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından belirlenen 1 başkan ve 6 üyeden oluşacak, görev süreleri 5 yıl olacak, yılda en az 4 kez toplanacak.

Vakfın denetleme kurulu ise mütevelli heyet tarafından 5 yıl süreyle görevlendirilecek 5 üyeden meydana gelecek. Kurulun oluşumunda Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının temsilcilerine yer verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarından vakıf organlarında görevlendirilen kamu personeliyle vakfın toplantı, konferans gibi etkinliklerine katılan kamu personeline ödenecek harcırahlar, vakıf bütçesinden ödenecek.

Kamu kurum ve kuruluşları dışından görevlendirilenlerle sınırlı olmak üzere, vakfın organlarına, vakıf resmi senedi ile oluşturulacak yeni birimlerine, foruma veya forum kapsamındaki etkinliklere, vakıfça yazılı davet edilen katılımcılara ödenecek ücretler ve harcırahlar, mütevelli heyet tarafından belirlenecek.

- VAKFIN BÜTÇESİ VE GELİRLERİ



Vakıf, amaç ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak.

Vakfın amacına uygun olmak üzere, her türlü ayni ve nakdi bağışlar, yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, menkul, gayrimenkul, irat ve vasiyet bağışları ile ayni ve nakdi yardımlar, vakıf faaliyetlerinden elde edilen muhtelif gelirler, vakıf taşınır ve taşınmaz varlıklarıyla diğer haklarının değerlendirilmesi ile sağlanan gelirler, cumhurbaşkanı kararıyla genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak tutarlar vakfın gelirleri arasında yer alacak.

Vakıf, faaliyetleri dolayısıyla yapılan işlemler yönünden harçlardan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar nedeniyle damga vergisinden, kiraya verilmemek şartıyla sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf tutulacak.

Vakıf, cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara diğer kanunlarla tanınan vergi, resim ve harç istisnalarından yararlanacak. Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar, Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamlandıktan sonra Bakanlık bütçesinden 5 milyon lirası vakfa aktarılacak.

Vakfın kuruluş merkezi olarak kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülen taşınmaz üzerinde vakıf lehine bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek.