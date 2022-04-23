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Antalya Havalimanı'nda 23 Nisan coşkusu

Yılda ortalama 30 milyon yolcuyu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bando, maskot ve balonbaz etkinlikleriyle renklendi.

AA23 Nisan 2022 Cumartesi 14:45 - Güncelleme:
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Bayram dolayısıyla havalimanında gelen ve giden yolcu salonları, terminaller Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve kırmızı beyaz balonlarla süsledi.

Havalimanında, 23 Nisan'da yolculuk yapan yerli ve yabancı misafirlere, unutulmayacak bir etkinlik gerçekleştirildi. Bando, maskotlar ve balonbaz gösterileri ile her yaştan misafirin geniş katılımıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Terminalde bandonun seslendirdiği şarkılarla hem eğlenceli hem de duygulu anlar yaşandı. Balonbazın balon şovu ise çocukların yüzünü güldürdü.

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