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Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakmıştı! Rus kadından ilginç savunma

Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ve annesinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmalarına başlandı. Rus uyruklu E.B, savunmasında yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını öne sürerek, polisler söyleyene kadar doğum yaptığını bilmediğini iddia etti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Antalya Havalimanı'nda klozete yeni doğan bebeğini bırakmıştı! Rus kadından ilginç savunma
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Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanıklardan Rusya uyruklu E.B. (28) salonda hazır bulundu, annesi E.B. (47) ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanık avukatları da duruşmada yer aldı.

Savunma yapan E.B, yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını öne sürerek, polisler söyleyene kadar doğum yaptığını bilmediğini iddia etti.

"KIZIMIN TUVALETTE DOĞUM YAPTIĞINI BİLMİYORDUM"

Annesi E.B. ise tatil yaptıkları Alanya ilçesinde yedikleri yemeklerden dolayı sağlık sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Kızımı hastaneye götürdüm. Kimse bize hamile olduğunu söylemedi. Kızımın havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmiyordum." dedi.

Müşteki avukatlarından Ayşegül Kübra Polat, müvekkilinin hamile olduğunu bilmeden doğum yaptığını, tıpta bunun adının "Kriptik hamilelik" olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan anne E.B'nin tahliyesine karar verirken, kızı E.B'nin tutukluluk halinin devamına, bebeğe de kayyım atanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Antalya Havalimanı polisine, 13 Ekim'de akşam saatlerinde temizlik görevlisi tarafından engelli tuvaletinde klozet içinde yeni doğmuş bebek bulunduğuna yönelik ihbar yapılmış, bebeğin Rus uyruklu E.B. tarafından terk edildiği tespit edilmişti.

Ekipler E.B. ve yanında bulunan kadını Moskova'ya gitmek üzereyken gözaltına almış, bebeğin annesi olduğu iddia edilen kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedavinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ile annesi E.B. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

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