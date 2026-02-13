İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2026 Cuma / 26 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7436
  • EURO
    51,9422
  • ALTIN
    7015.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya Havalimanı'nda tehlike ucuz atlatıldı... Uçağın tekerleri yerinden çıktı
Güncel

Antalya Havalimanı'nda tehlike ucuz atlatıldı... Uçağın tekerleri yerinden çıktı

Antalya Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan yolcu uçağının tekerleri yerinden çıktı, olayda yaralanan olmadı.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2026 Cuma 16:37 - Güncelleme:
Antalya Havalimanı'nda tehlike ucuz atlatıldı... Uçağın tekerleri yerinden çıktı
ABONE OL

Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.

Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.