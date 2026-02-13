Saat 14.25 sıralarında Sun Express firmasına ait uçağın Antalya-Gaziantep seferini yaparken kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıktı ve uçak motorun üzerine oturdu.

Olay sonrası uçakta yangın çıkmazken yolcular hemen tahliye edildi ve bekleme salonuna alındı.

#SONDAKİKA Antalya Havalimanından Gaziantep'e uçuş için hazırlık yapan bir yolcu uçağı hareket haline geçti. Kalkış sırasında uçağın tekerlekleri yerinden çıktı, kanat delindi, uçak sola yattı ve jet motoru yere sürtü. Olayda yaralanan olmadı. pic.twitter.com/sFPU0L8Mdb