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Antalya Havalimanı'nı ocak ayında 996 bin 402 yolcu kullandı

Antalya Havalimanı'nda ocak ayında 996 bin 402 yolcuya hizmet verildi.

12 Şubat 2025 Çarşamba 13:34 - Güncelleme:
Antalya Havalimanı'nı ocak ayında 996 bin 402 yolcu kullandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda ocakta, iç hat yolcu trafiği 475 bin 756, dış hat yolcu trafiği 520 bin 646 oldu.

Ocakta, Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 3 bin 889, dış hatlarda 4 bin 109 olmak üzere toplamda 7 bin 998'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de aynı dönemde toplamda 11 bin 177 ton oldu.

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