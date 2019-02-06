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Antalya için hortum ve fırtına alarmı verildi

Antalya'ya yine fırtına ve hortum alarmı var. Kaş ve Finike ilçeleri ile Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkili olduğu Kaş'ta ve Finike'de ağaçlar devrildi, enerji hatları koptu, seralarda hasar oluştu. Rüzgarın hızının saatte 100 kilometreyi bulması bekleniyor. Kentte 5 ilçede bugün okullar tatil.

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın batı ilçeleri Kaş, Demre, Kumluca, Finike ve Kemer'de dün geceden itibaren etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma, seralarda da zarar meydana geldiğini bildirdi.
 
VALİ KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
 
Bir gün önceden tedbirlerin alındığını ve 5 ilçede okulların tatil edildiğini hatırlatan Vali Karaloğlu, "Kaş bölgesinde bazı okulların çatılarında, bazı okulların çevre duvarlarında yıkılmalar oldu. Sera alanlarında da zarar oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri yaşandı. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu ama şu an bir can kaybımız yok, mal kayıpları var onların tespitlerine çalışıyoruz" dedi.
 
KAŞ'TA HASAR BÜYÜK
 
Kaş'ta etkili olan yağmur ve fırtına Çayköy, Çavdır, Palamut, Kınık ve Aklar mahallelerinde başta tarım alanları olmak üzere birçok noktada hasara yol açtı. Elektrik direklerini devirip ağaçları kökünden söken fırtına, çok sayıda seranın plastik örtüsünü parçalayıp savurdu, bazılarını da yerle bir etti. Seralardaki ürünlerin çoğunluğu zarar gördü.
 
DALGALAR SAHİLE VURDU
 
Fırtına, Demre sahillerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Sülüklü ve Taşdibi sahillerinde fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgalarla sahildeki beton ve toprak yürüyüş yolunun bir bölümü denize gömüldü. Kaş ve Demre bölgesinde su ve elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.
 
KEMER'DE DE DEV DALGALAR
 
Kemer ilçesine bağlı Çıralı sahilinde de fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu. Dalgalar sahile yakın noktadaki tesislerin bulunduğu bölgeye kadar ulaşırken, herhangi bir zarar olmadığı kaydedildi.
 
Kumluca'nın Adrasan sahilinde de Çıralı'ya benzer görüntüler yaşandı. Fırtınayla birlikte dev dalgalar oluştu, sular sahil bölgesindeki turistik tesislere kadar ulaştı.
 
AFAD'DAN HORTUM UYARISI
 
AFAD'dan yapılan uyarıda, "Antalya'da hortum oluşma riskine karşı dikkatli olun! Köprü ve enerji nakil hatlarından uzakta kalmaya çalışın." ifadelerine yer verildi.
 
OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ
 
Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denilmişti.
 
METEOROLOJİ'DEN YAĞIŞ UYARISI
 
Hava durumunun ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu,  Marmara'nın batısı hariç, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu  Anadolu bölgelerinde yağışlı olması bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışlar,  genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak,  Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu  Anadolu ile  Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek bölgeleriyle Bolu,  Kastamonu ve Sivas çevrelerinde karla karışık  yağmur ve kar şeklinde görülecek.
 
Yağışların, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu  Anadolu'nun batısında kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın Marmara'da  kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat), bölgenin  kuzeybatısında, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70  kilometre/saat), Doğu Akdeniz'in doğusunda da doğu ve kuzeydoğu yönlerinden  fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi  öngörülüyor.

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