13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Güncel

Antalya JASAT'tan suçlulara göz açtırmayan operasyon!

Antalya'da JASAT ekipleri 72 saatte farklı suçlardan aranan 236 şüpheliyi yakaladı. Farklı suçlardan aranmakta olan kişiler arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 47 şüpheli yer aldı.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:23
Antalya JASAT'tan suçlulara göz açtırmayan operasyon!
Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT), son 72 saatte farklı suçlardan aranan 236 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin özverili çalışmaları sonucunda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Farklı suçlardan aranmakta olan kişiler arasında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şüpheli, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 19 şüpheli ve 0-5 yıl hapis cezası bulunan 47 şüpheli yer aldı. 72 saatte toplamda 236 şüpheli, yapılan operasyonlarla yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

