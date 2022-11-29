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Antalya Kaş'ta sağanak hayatı felç etti: Denizin rengi değişti

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

IHA29 Kasım 2022 Salı 14:16 - Güncelleme:
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı felç etti: Denizin rengi değişti
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Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya'nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı'nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Öte yandan, Kaş'ın Kasaba Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

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