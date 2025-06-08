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Antalya Kemer yolunca feci kaza: İki genç hayatını kaybetti

Kemer yolunda sol şeride geçmek isteyen otomobile çarpan iki motosikletin karıştığı kazada 2 genç olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

IHA8 Haziran 2025 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Antalya Kemer yolunca feci kaza: İki genç hayatını kaybetti
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Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

Motosikletlerden birinde bulunan M.K. (21) ve E.E. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen iki gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç kamerasına yansıyan görüntülerde yola savrulan motosikletler ve yerde yatan yaralıların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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