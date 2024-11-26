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Antalya-Konya kara yolu geçişlere yeniden açıldı

Antalya-Konya kara yolu tır ve kamyon geçişine yeniden açıldı.

AA26 Kasım 2024 Salı 09:42 - Güncelleme:
Antalya-Konya kara yolu geçişlere yeniden açıldı
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Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan buzlanma ve tipi nedeniyle tır ile kamyon geçişine kapatılan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde tipi etkili oldu.

Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmedi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışma ve denetimlerini gece boyunca sürdürdü.

Ekiplerin önlemler aldığı bölgede sabah saatlerinden itibaren tır ve kamyonların geçişine izin verildi.

  • Antalya-Konya kara yolu
  • tır
  • kamyon geçiş

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