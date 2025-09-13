İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı

Antalya ile Konya arasındaki kara yolu çalışma nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 15:52
Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı
ABONE OL

Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

