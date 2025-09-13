Antalya-Konya kara yolu ulaşıma kapatıldı

<p>Karayolları ekiplerince bölgede yolu genişletme çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda yolda araç geçişi saat 11.00'de durduruldu. Sürücüler ise alternatif yollara yönlendiriliyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/13/39102743.jpg'/><p>Yolun saat 19.00'da yeniden trafiğe açılması planlanıyor.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/13/39102749.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgs.stargazete.com/imgsdisk/2025/09/13/39102747.jpg'/>