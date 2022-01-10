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Antalya-Konya karayolunda kar yağışı sebebiyle tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

IHA10 Ocak 2022 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 00:57
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Tedbir amaçlı olarak tırların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

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