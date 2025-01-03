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  • Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA3 Ocak 2025 Cuma 17:00 - Güncelleme:
Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Körfezi'nde 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, 4,5 büyüklüğündeki depremin ilçe merkezinde hissedildiğini söyledi.

"ALANYA KALESİ AÇIKLARINDA OLDUĞU İÇİN BİRAZ FAZLA HİSSETTİK"

Depremle ilgili ekiplerin inceleme yaptığını aktaran Ürkmezer, "Şu an için bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Alanya Kalesi açıklarında olduğu için biraz fazla hissettik." dedi.

Ürkmezer, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Antalya Valiliğinden de depremle ilgili açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Kurumlarımıza intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Depremi hisseden vatandaşlar panik yaşadı.

  • Alanya deprem
  • vatandaşlar
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