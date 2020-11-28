İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2020 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8187
  • EURO
    9,3602
  • ALTIN
    449.547
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu
Güncel

Antalya merkezli 4 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Antalya'da 7, Manisa, Uşak ve Ankara'da 5 adres ile bir geri dönüşüm tesisinde yaptıkları aramada 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 16:00 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 16:00
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Üç aylık teknik takip sonucu topladıkları ham maddeyi depolarda saklayan ve kamyonlarla Uşak'taki geri dönüşüm tesisine sevk eden şüphelilerin, kimyasal işlemlerin ardından akaryakıta dönüştürülen ürünleri ülke genelinde satışa sunarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, Antalya'da 7, Manisa, Uşak ve Ankara'da 5 adres ile bir geri dönüşüm tesisinde yaptıkları aramada 94 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.