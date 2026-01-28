İSTANBUL 13°C / 11°C
  Antalya polisi seferber oldu: Oyun oynarken kaybolan Ali her yerde aranıyor
Güncel

Antalya polisi seferber oldu: Oyun oynarken kaybolan Ali her yerde aranıyor

Antalya'da en son evinin önünde oyun oynayan 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki çocuktan iki gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

28 Ocak 2026 Çarşamba 11:18
Antalya polisi seferber oldu: Oyun oynarken kaybolan Ali her yerde aranıyor
Aksu ilçesine bağlı Murtuna Mahallesi'nde ikamet eden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Biçer, 26 Ocak Pazartesi günü saat 12.00'den sonra evinin önünde oyun oynadığı sırada kayboldu.

Ailesi, çocuklarından uzun süre haber alamayınca durumu Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Aile, çocuklarının bir an önce bulunması için vatandaşlardan yardım beklediklerini belirterek, Ali Biçer'i gören ya da yerini bilenlerin emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

