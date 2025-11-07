İSTANBUL 20°C / 14°C
  Antalya sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü
Güncel

Antalya sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü

Antalya'da kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle seralarda hasar meydana geldi. Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu.

7 Kasım 2025 Cuma 13:52
Antalya sele teslim: Cadde ve sokaklar göle döndü
Kentte etkili olan yağış zaman zaman şiddetini artırarak sağanağa dönüştü.

Sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle kent merkezindeki bazı sokak, cadde ve bulvarlarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlerken zaman zaman güçlük çekti.

Bazı kent sakinleri, yağıştan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken bazıları da kıyafetleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Demre ilçesi Yaylakaya Mahallesi'ndeki seralar sağanak ve rüzgar nedeniyle hasar gördü.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, zarar gören 4 serada hasar tespit çalışması yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, kentin merkez ilçeleri ile Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Paylaşımda kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

