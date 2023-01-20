TOKİ kuraları 81 il kapsamında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Antalya TOKİ kura çekilişi ile birlikte Gazipaşa'da 300, Kaş'ta 200 ve Kemer'de 200 konut sahiplerini bulacak. Peki, Antalya kura sonuçları ne zaman, saat kaçta belli olacak? İşte TOKİ Antalya kura çekimi canlı izleme ekranı ve Antalya TOKİ kazanan isim listesi sorgulama sayfası...

Antalya'da TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 12 ilçede 14.550 adet konut yapılacak. TOKİ ANTALYA kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

21 OCAK 2023 ANTALYA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUCU İSİM LİSTESİ NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen kura çekilişi tüm hızıyla devam ediyor. Antalya TOKİ kuraları kapsamında 21 Ocak'ta Gazipaşa, Kaş, Kemer ilçelerindeki konutlar hak sahiplerini bulacak. TOKİ kura çekimi sonuçları resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte Antalya TOKİ kura canlı yayın izleme ekranı...

TOKİ kura çeklişinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen Adana kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

21 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

GAZİPAŞA: 300 konut

KAŞ: 200 konut

KEMER: 200 konut

22 OCAK ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

AKSEKİ: 150 konut

DEMRE: 200 konut

FİNİKE: 100 konut

İBRADI: 100 konut

KORKUTELİ: 100 konut