İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5507
  • EURO
    35,0495
  • ALTIN
    2435.61
  • BIST100
    10446.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün eylem ve etkinlik yasak
Güncel

Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün eylem ve etkinlik yasak

Antalya Valiliği tarafından alınan karar ile, il genelinde tüm eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

IHA2 Temmuz 2024 Salı 21:52 - Güncelleme:
Antalya Valiliği duyurdu: 15 gün eylem ve etkinlik yasak
ABONE OL

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Topluluklar, platformlar ve çeşitli STK'lar ya da münferit olarak düzenlenmesi muhtemel '-Sözde- Antalya 10. Onur Ayı' etkinlikleri adı altında düzenlenmek istenilen tüm eylem/etkinliklerin (yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant/çadır kurma, herhangi bir amaç doğrultusunda toplanma ile piknik vb.) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun, 'Toplantının ertelenmesi veya basit hâllerde yasaklanması' başlıklı 17. Maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinde yer alan amir hükümleri doğrultusunda; 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 15 Temmuz 2024 tarihine kadar 15 gün süreyle Antalya ili genelinde açık alanlardaki her türlü eylem/etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.