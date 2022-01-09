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Antalya ve Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Antalya ve Muğla çevrelerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvveti sağanak beklendiğini bildirdi.

AA9 Ocak 2022 Pazar 21:16 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 21:17
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Antalya'da devam eden gök gürültülü sağanak, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetini artıracak.

Yer yer çok kuvvetlenecek ve çarşamba akşam saatlerine kadar sürecek yağışların, il merkezi ve doğu ilçelerinde şiddetli, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

Antalya'nın doğusunda 1300 metre ve üzeri rakımlarda ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Muğla il genelinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırması, Gökova Körfezi çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor.

İlgililerin ve vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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