CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 20 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.

Soruşturmada, belediye ile Antalyaspor Derneği arasında imzalanan protokollerdeki usulsüzlük iddiaları yer alıyor.

Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, iş insanı Ramazan Karabulut, Bahattin Özkesemen, Orhan Ecik, Selahattin Kaya, Fırat Ecik, Halil Arslan, Burcu Z. bulunuyor.

Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip, anahtarlarını alarak rapor tuttu.

USULSÜZLÜĞÜ CİMER ŞİKAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

İddialara göre, 1 milyar liralık hafriyat geliri makbuz karşılığı kulüp kasasına girmesi gerekirken, farklı hesaplara yönlendirildi.

Söz konusu usulsüzlük, CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, belediye yetkisi kullanılarak yapılan resmi ve gayri resmi ödemelerin izine rastlandığı bildirildi.

Aksu, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde yapılan hafriyat ödemelerinin Antalyaspor Derneği'nin kasasına aktarılmadığı belirlendi.