13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
  • Antalya'da 100 bin eser, modern müze projesi için taşındı
Güncel

Antalya'da 100 bin eser, modern müze projesi için taşındı

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eser, 'yeni müze projesi' kapsamında özel koruma altında taşındı. Kültür Bakanı Ersoy, 'Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz.' dedi.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Antalya'da 100 bin eser, modern müze projesi için taşındı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık." ifadesini kullandı.

Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserin özel koruma altında olduğunu belirten Ersoy, "Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemizde geleceğe emanet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

