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Güncel

Antalya'da 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 turistin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Almanya uyruklu sürücü tutuklandı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:04 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:04
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Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmad Harb (24) adliyeye sevk edildi.

Harb sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ifadesinde, "Havanın karanlık olması nedeniyle bu kişileri fark etmedim. Bu şahıslara aracın sol ön tarafından çarptım. Çarpmanın etkisiyle aracın hava yastıkları açıldı. O anın şokuyla frene mi gaza mı bastığımı ve aracın o anki hızını hatırlamıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Alanya ilçesinde dün gece Konaklı Mahallesi D-400 kara yolunda Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın (24) kullandığı 07 NA 4487 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle (24) ve Maksym Marek Jasinki'ye (29) çarpmış, turistler olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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