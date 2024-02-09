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  • Antalya'da 20 yıllık cezası onaylanan bir şahıs Orhangazi'de yakalandı
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Antalya'da 20 yıllık cezası onaylanan bir şahıs Orhangazi'de yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2015 yılında meydana gelen ve 12 yaşındaki bir çocuğu istismar ile suçlandığı ileri sürülen bir şahıs, 2023 yılında 20 yıllık cezasının onaylanmasının ardından kayıplara karışmıştı. Zanlı Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Orhangazi'de yakalanarak gözaltına alındı.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Antalya'da 20 yıllık cezası onaylanan bir şahıs Orhangazi'de yakalandı
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Alınan bilgilere göre, 2015 yılında 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismardan hakkında dava açılan ve davası devam ederken 2023 yılının Ocak ayında 20 yıl hüküm giyen S.Ö.(48) ile ilgili Alanya Cumhuriyet Savcılığı yakalama kararı aldı.

20 YILLIK CEZASI ONANMIŞTI

Alanya'da meydana gelen olay sonrasında geçen yıl davası sonuçlanan ve hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö. firari durumdaydı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının Orhangazi'de olduğu istihbaratını aldı. Takibe alınan zanlı Orhangazi şehir merkezinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

S.Ö., 20 yıllık kesinleşen cezası nedeniyle Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Orhangazi Adliyesine sevkedildi.

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