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Antalya'da 3 katlı otel lojmanı çöktü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otele ait olduğu öğrenilen lojman tadilat sırasında çöktü. Binada kimsenin bulunmadığı olayda can kaybı ve yaralanan olmadı.

İHA5 Aralık 2023 Salı 00:46 - Güncelleme:
Antalya'da 3 katlı otel lojmanı çöktü
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Konaklı Mahallesi'ndeki Gökkuşağı Caddesi Gökkuşağı Sitesi'nde saat 21.00 sıralarında, otel lojmanı olarak kullanılan yaklaşık bir hafta önce tadilata alınan 3 katlı bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan incelemede binada kimsenin bulunmadığı tespit edilirken binanın ön tarafında bulunan odalar ve balkonların tamamen çöktüğü gözlendi.

AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından binanın içinde detaylı bir arama yapıldı ve ardından çöken binanın etrafına maksadıyla jandarma tarafından güvenlik şeridi çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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