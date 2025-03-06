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Güncel

Antalya'da 3'ncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Antalya'da bir kişi, 3 katlı binanın en üst katındaki dairenin penceresinden zemin katın çatısına düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili şahsın ikametine geldiği kadın arkadaşı gözlem altına alındı.

IHA6 Mart 2025 Perşembe 11:03 - Güncelleme:
Antalya'da 3'ncü kattan düşen adam hayatını kaybetti
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Olay, önceki gün gece saatlerinde Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1071 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis işi yapan Mehmet Yavuz (41) kadın arkadaşının evine geldi. Yaklaşık bir saat burada kalan Yavuz, arkadaşı olduğu öğrenilen bir erkek ve kadın arkadaşı ile birlikte evden ayrıldı. Serik ilçesinde bulunan bir eğlence merkezine giden 3 kişi saat 04.00'a kadar burada eğlendikten sonra yeniden Aşağı Pazarcı Mahallesi'ndeki eve döndüler.

CESEDİ TENTE ÜZERİNDE BULUNDU

Saat 05.00 sıralarında ise aynı binanın ikinci katında oturan bir vatandaşın tente üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın arka kısmında bulunan zemin katın çatısında hareketsiz olarak yatan şahsın 41 yaşındaki Mehmet Yavuz olduğunu tespit etti. Yapılan kontrollerde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Yavuz'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan, olayın meydana geldiği dairede oturan Yavuz'un kadın arkadaşı gözlem altına alınarak Manavgat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yavuz'un servis işi yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kız çocuk babası olduğu bildirildi.

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