İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,552
  • EURO
    49,6748
  • ALTIN
    5763.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Antalya'da 4.3'lük sarsıntı paniğe neden oldu! Deprem anı kamerada
Güncel

Antalya'da 4.3'lük sarsıntı paniğe neden oldu! Deprem anı kamerada

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameraları ve cep telefonlarıyla kaydedildi.

IHA8 Aralık 2025 Pazartesi 10:02 - Güncelleme:
Antalya'da 4.3'lük sarsıntı paniğe neden oldu! Deprem anı kamerada
ABONE OL

Antalya'da gece saatlerinde yaşanan 4.3 şiddetindeki deprem anında yaşanan panik anları güvenlik kameraları ve vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Antalya Valiliği depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saat 03.31'de merkez üssü Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.75 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kentin birçok noktasından hissedildi.

Deprem anı güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedilirken, avize ve ampullerin sallandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise masada oturan 3 kişinin cep telefonları ile ilgilendikleri sırada sarsıntıyı hissederek panikle kendilerini dışarı attıkları görülürken, masanın altında yatmakta olan bir kedinin kaçışı da görüntülere yansıdı. Bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise kanepede uyumakta olan ev sahibinin sarsıntı ile yerinden kalkarak sakin bir şekilde beklediği görüldü.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Antalya Valiliği, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, "Konyaaltı ilçemizde saat 03.31'de 4.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur" açıklamasında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.