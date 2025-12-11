İSTANBUL 14°C / 6°C
Güncel

Antalya'da aile dehşeti! 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayında bir kişi ev ve iş yerinde üç akrabasını vurdu. Emlak ofisinde ağır yaralanan Deniz Ş. hastanede yaşamını yitirirken, saldırgan cami avlusunda intihara teşebbüs etti.

11 Aralık 2025 Perşembe 14:44
Antalya'da aile dehşeti! 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde evde yeğenini vurduktan sonra emlak ofisine giden şüpheli, ofisteki yeğeni Deniz Ş.'ye ateş açtıktan sonra kapıda oturan eniştesini bacağından vurdu. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli, cami avlusunda hayatına son vermek istedi. Olayda 3 kişi yaralanırken, emlak ofisinde vurulan yeğen Deniz Ş. hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.30 sıralarında Alanya ilçesi Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere İlhan S. (58) isimli şahıs henüz belirlenemeyen nedenle M.Ş. (36) isimli yeğeninin oturduğu eve gitti. Evde yeğenini tabancayla vurduktan sonra Yunus Emre Caddesi'nde bulunan yine yeğenine ait emlak ofisine gitti. Yanında getirdiği tabancayla ofisin içinde bulunan yeğeni Deniz Ş.'ye (39) ateş eden İlhan S. olay yerinden ayrılırken, kapıda duran eniştesi Ş.Ş.'yi (65) ise bacağından vurdu. 20 metre ilerde Çelikler Süleymaniye Cami avlusuna giden İlhan S. banka oturduktan sonra aynı silahla hayatına son vermek istedi. Göğsünden ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı. Ayrıca evde ve ofiste vurulan kişiler çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan emlak ofisinin içinde vurulan Deniz Ş. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cami ve emlak ofisine güvenlik şeridi ile çevirirken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay öncesi İlhan S.'nin sosyal medya hesabından yaptığı, "İhanet, ahlaksızlık, hırsızlık ve namussuzlukları için, Narkoman sapık yaşamları için, yanlarında çalışan gencecik insanları kokaine alıştırıp kullandıkları için, aşağılık kişiliklerini gizleyerek hak yiyerek şeytani roller yaptıkları için, şeytani algılar yaptıkları için, hayatta hiçbir insanı ve manevi değere sahip olmadıkları için, insanlığa, akrabalığa, iyiliğe, yardım etmeye, güvenmeye olan inancımızı yok ettikleri için çoktan bedel ödemeleri gerekiyordu. Rabbim affetsin artık dayanmak mümkün olmadı. Kötülük ve kalleşlik yeryüzünden silinmeli ve ihanet asla cezasız kalmamalı. Tüm sevdiklerim dostlarım hakkınızı helal edin. Cezaevi ölüm olurdu" paylaşım dikkat çekti.

