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  • Antalya'da akıllara ziyan olay! Denize kanalizasyon suyu boşalttılar
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Antalya'da akıllara ziyan olay! Denize kanalizasyon suyu boşalttılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT tarafından Manavgat denizine arıtma tesisinin atık suları bırakıldı, jandarma teyakkuza geçti, soruşturma başlatıldı.

Akşam28 Temmuz 2022 Perşembe 10:06 - Güncelleme:
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Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da çevre felaketine yol açılıyor. CHP'li Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı büyükşehir belediyesine bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından Side Turizm Merkezi'nde 250 bin yatağa sahip yaklaşık 150 tane 5 yıldızlı otelin hemen yakınında bulunan Ulualan Mevkii'nden denize atık su bırakıldı. İhbar üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Akşam'ın haberine göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı yaptığı açıklamada, "Antalya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılan araştırma sonucunda, Antalya İli Manavgat İlçesi Ulualan Mevkiindeki sahilde, bir tesise ait atık su kanalından denize atıksu deşarjı yapıldığı ve atıksu deşarjı sonucunda denizde kahverengi bir atıksu tabakasının oluştuğu tespit edilerek olayla ilgili adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi. Bölgede 2 yıl önce de yine arıtma tesisinin atık sularını denize bıraktığı için tutanak tutularak ASAT yetkilileri hakkında adli ve idari işlemlerin yapıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde turizmcilerle bir araya gelen Böcek, kente yönelik projeleri planlarken halkı, kenti ve çevreyi düşündüklerini söyleyerek, "Turizmin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesi için doğamızı, çevremizi, denizimizi ve kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız zorunludur" demişti.

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